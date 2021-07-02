Вместе с потоками воды в ливневую канализацию смыло грязь, листву и мусор с улиц, колодцы засорились

В Курске с последствиями ливня борются 44 дорожника и 14 единиц спецтехники. Вместе с потоками воды в ливневую канализацию смыло грязь, листву и мусор с улиц, колодцы засорились.Параллельно очисткой отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций, занимаются специалисты «Курскводоканала».Как отмечают в городской администрации, ливневки в Курске долгое время оставались бесхозными. Весной этого года их передали на баланс «Курскводоканала». Сейчас разрабатывается программа по их реконструкции. Компании «Благоустройство» и «Интеграл» занимаются оперативной прочисткой ливневых колодцев. Их в городе – более 2,5 тысяч.