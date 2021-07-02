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В Курске за совершение серии краж задержаны двое подростков

Они уже стояли на профилактическом учёте в полиции, теперь им грозит до 5 лет лишения свободы 
В Курске за совершение серии краж задержаны двое подростков

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В Курске за совершение серии краж полицейскими задержаны двое подростков. Каждый из них уже находился на профилактическом учёте в полиции за различные нарушения закона. 

Первым совместным преступлением приятелей стало хищение из хозяйственного магазина на улице Косухина. Парни вынесли из торгового зала и продали перфоратор стоимостью более 5 тысяч рублей. Личности похитителей установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. 

Следующую кражу подростки совершили из припаркованного на проспекте Клыкова автомобиля Газель. Днём машина перевозила овощи и фрукты и водитель на ночь оставил товар в кузове. Юные преступники унесли два ящика клубники, которую позже съели вместе с приятелями. 

Сейчас возбуждены уголовные дело, ведётся следствие. Сотрудники полиции решают вопрос о помещении трудных подростков в специализированное учебное учреждение закрытого типа. За кражи им грозит до 5 лет лишения свободы.
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