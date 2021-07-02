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В Курской области в сельских школах ремонтируют спортзалы

С сентября в обновлённых спортзалах заработают и школьные спортивные клубы
В Курской области в сельских школах ремонтируют спортзалы

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В Курской области в десяти сельских школах ремонтируют спортзалы. 

В залах установят новые двери и окна, отремонтируют полы, систему электроснабжения, освещение, приведут в порядок раздевалки и тренерские комнаты. Появится новый спортивный инвентарь. Работы завершат к началу нового учебного года.

С сентября в обновлённых спортзалах заработают и школьные спортивные клубы. В них смогут заниматься более 2200 ребят.

Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
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