В Курской области в сельских школах ремонтируют спортзалы

С сентября в обновлённых спортзалах заработают и школьные спортивные клубы

В Курской области в десяти сельских школах ремонтируют спортзалы.В залах установят новые двери и окна, отремонтируют полы, систему электроснабжения, освещение, приведут в порядок раздевалки и тренерские комнаты. Появится новый спортивный инвентарь. Работы завершат к началу нового учебного года.С сентября в обновлённых спортзалах заработают и школьные спортивные клубы. В них смогут заниматься более 2200 ребят.Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».