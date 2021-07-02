Курской школе №59 присвоено имя дважды Героя Советского Союза Григория Мыльникова

Григорий Мыльников участвовал в обороне Ленинграда, Красноборской, Красносельско-Ропшинской, Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской, Таллинской и Восточно-Прусской операциях

Курской школе №59 присвоено имя дважды Героя Советского Союза подполковника Григория Мыльникова. Соответствующее подписал глава города Виктор Карамышев.Григорий Михайлович Мыльников - командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, Ленинградский фронт). Он родился 25 мая 1919 года в селе Егорьевка (ныне Касторенский район) Курской области в крестьянской семье. В армии с 1939 года. В 1940 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков.Григорий Мыльников участвовал в обороне Ленинграда, Красноборской, Красносельско-Ропшинской, Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской, Таллинской и Восточно-Прусской операциях. За время войны совершил 226 боевых вылетов. 21 февраля 1945 года был подбит зенитной артиллерией противника (в пятый раз за войну) в районе посёлка Цинтен, совершил вынужденную посадку. Был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года гвардии майору Мыльникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии майор Мыльников награждён второй медалью «Золотая Звезда».