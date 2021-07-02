Автомобилистам, привыкшим выезжать на трассу Курск—Льгов—Рыльск через село Городенск, придется выбирать пути объезда

В Льговском районе Курской области отремонтируют мост через реку Сейм вблизи села Малые Угоны. С 29 июня проезд по низководному мосту временно закрыт. Мост обследовали специалисты комитета автомобильных дорог Курской области и выявили недостатки, связанные с естественным износом.Подрядчику предстоит выполнить ремонт пролетных строений и опор с заменой гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору исполнителя.Ориентировочный срок проведения работ – 3-4 месяца. На это время льговчанам и гостям района, привыкшим выезжать на трассу Курск—Льгов—Рыльск через село Городенск, придется выбирать пути объезда. О том, что через мост проехать нельзя, водителей информируют дорожные знаки и информационные щиты в черте города, на трассе Курск—Льгов—Рыльск и у Воскресенского храма в селе Малые Угоны.Пешеходам пользоваться переправой пока разрешено.