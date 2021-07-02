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Лента новостей / В регионе

В Курской области ввели обязательную вакцинацию 60% работников ряда сфер

Здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта и такси и других

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Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин подписал постановление об обязательной вакцинации. Но она коснется не всех. Привиться должны менее 60% от общей численности сотрудников следующих сфер:

– государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций; 
– торговли, организаций общественного питания; 
– образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания; 
– общественного транспорта, включая такси; 
– организаций ЖКХ и энергетики; 
–организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; 
– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; 
– организаций по оказанию гостиничных услуг; 
– клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи; 
– МФЦ; 
– работников культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов); 
– работников досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); 
– работников детских развлекательных центров, детских лагерей; 
– работников театров, кинотеатров, концертных залов, цирков; 
– лиц, задействованных в массовых физкультурных, спортивных мероприятиях. 

Более подробная информация и официальный текст постановления опубликованы на сайте курского управления Роспотребнадзора.
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