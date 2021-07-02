В Курской области ввели обязательную вакцинацию 60% работников ряда сфер

Здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта и такси и других

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин подписал постановление об обязательной вакцинации. Но она коснется не всех. Привиться должны менее 60% от общей численности сотрудников следующих сфер:





– государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций;

– торговли, организаций общественного питания;

– образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания;

– общественного транспорта, включая такси;

– организаций ЖКХ и энергетики;

–организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

– организаций по оказанию гостиничных услуг;

– клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

– МФЦ;

– работников культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

– работников досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

– работников детских развлекательных центров, детских лагерей;

– работников театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;

– лиц, задействованных в массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.





Более подробная информация и официальный текст постановления опубликованы на сайте курского управления Роспотребнадзора.