В Курской области ввели обязательную вакцинацию 60% работников ряда сфер

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин подписал постановление об обязательной вакцинации. Но она коснется не всех. Привиться должны менее 60% от общей численности сотрудников следующих сфер:
– государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций;
– торговли, организаций общественного питания;
– образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания;
– общественного транспорта, включая такси;
– организаций ЖКХ и энергетики;
–организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
– организаций по оказанию гостиничных услуг;
– клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
– МФЦ;
– работников культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);
– работников досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
– работников детских развлекательных центров, детских лагерей;
– работников театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;
– лиц, задействованных в массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.
Более подробная информация и официальный текст постановления опубликованы на сайте курского управления Роспотребнадзора.