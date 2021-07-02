Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на семи улицах

Профсоюзная, Рябиновая, Сумская, 7-й, 9-й и 11-й Щигровский переулки и проспект Клыкова (проезд в районе домов № 62-64)

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на семи участках автомобильных дорог. Это улицы Профсоюзная, Рябиновая, Сумская, 7-й, 9-й и 11-й Щигровский переулки и проспект Клыкова (проезд в районе домов № 62-64).





Автомобилистам напоминают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки, и предупреждают о возможных затруднениях в движении на этих участках дорог.





Также в Курске ремонтируют асфальт на улице Советской поэтому до 9 вечера там ограничено движения всех видов автотранспорта.