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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на семи улицах

Профсоюзная, Рябиновая, Сумская, 7-й, 9-й и 11-й Щигровский переулки и проспект Клыкова (проезд в районе домов № 62-64)

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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на семи участках автомобильных дорог. Это улицы Профсоюзная, Рябиновая, Сумская, 7-й, 9-й и 11-й Щигровский переулки и проспект Клыкова (проезд в районе домов № 62-64). 

Автомобилистам напоминают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки, и предупреждают о возможных затруднениях в движении на этих участках дорог.

Также в Курске ремонтируют асфальт на улице Советской поэтому до 9 вечера там ограничено движения всех видов автотранспорта.
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