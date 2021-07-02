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Лента новостей / Происшествия

Под Курском по вине пьяного автомобилиста пострадала его пассажирка

ДТП произошло в посёлке Ворошнево Курского района

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4 июля под Курском ВАЗ врезался в дерево, в результате пострадала женщина.  

Как сообщает ГИБДД, примерно в 19:30 42-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Широкая посёлка Ворошнево Курского района Курской области со стороны Курска в сторону Курчатова. Напротив дома №24 по улице Широкая он не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся. 

В результате пострадала 43-летняя пассажирка ВАЗа, ее доставили в больницу. 

Водитель по видимым признакам находился в состоянии опьянения, отмечают в Госавтоинспекции.
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