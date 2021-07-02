Под Курском по вине пьяного автомобилиста пострадала его пассажирка

ДТП произошло в посёлке Ворошнево Курского района

4 июля под Курском ВАЗ врезался в дерево, в результате пострадала женщина.





Как сообщает ГИБДД, примерно в 19:30 42-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Широкая посёлка Ворошнево Курского района Курской области со стороны Курска в сторону Курчатова. Напротив дома №24 по улице Широкая он не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся.





В результате пострадала 43-летняя пассажирка ВАЗа, ее доставили в больницу.





Водитель по видимым признакам находился в состоянии опьянения, отмечают в Госавтоинспекции.