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179 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

Из них в Курске - 68

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179 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день.  Из них в Курске - 68. Пять пациентов скончались от тяжелой пневмонии, вызванной COVID-19, все они пожилые.

Более 200 тысяч жителей Курской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо, чтобы полностью завершили вакцинацию более 534 тысяч человек.  Сейчас их немногим больше 147 тысяч. 

В целом по России последние 24 часа выявили около 24,5 тысяч случаев заражения ковидом.
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