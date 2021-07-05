Куряне, живущие в доме № 107 на проспекте Дериглазова, смогут отдать детей в школу, предъявив договор купли -продажи на квартиру

Соответствующее распоряжение подписал мэр

Куряне, живущие в доме № 107 на проспекте Дериглазова, смогут отдать детей в школу, предъявив предварительный договор купли -продажи на квартиру. Соответствующее распоряжение подписал мэр. Эта схема будет действовать до того момента, как разрешится вопрос по кадастровому учету дома №107. Родители смогут подать заявление о зачислении ребенка в один из трех детских садов по их выбору и в ближайшую школу.Сейчас комитет архитектуры и градостроительства Курска в арбитражном суде Курской области оспаривает решение Росреестра о приостановлении государственного кадастрового учета в отношении 107-го дома. А у жильцов нет других документов, которые подтверждают их место жительства, значит они не могут подать заявление в детский сад или школу.«Люди не могут ждать, когда закончатся судебные споры, - подчеркнул Виктор Карамышев. - Ко мне обратились депутаты Горсобрания с просьбой проработать варианты, как решить проблему уже сейчас. Я дал соответствующее поручение».