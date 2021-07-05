В Курской области из окна 5-го этажа выпал 5-летний ребенок

Это случилось в Железногорске 4 июля. Ребенок жив.

В Курской области из окна 5-го этажа многоквартирного дома на улице Первомайская выпал 5-летний ребенок. Это случилось в Железногорске 4 июля. Ребенок жив. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.Как установлено, примерно в 8 часов вечера малыш, оставшись в квартире один, пока его мать вышла на улицу забрать продукты питания, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Ребенка доставли в Областную детскуюая клиническую больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по Курской области.