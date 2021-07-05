  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области из окна 5-го этажа выпал 5-летний ребенок

Это случилось в Железногорске 4 июля. Ребенок жив. 
В Курской области из окна 5-го этажа выпал 5-летний ребенок

Читайте также

В Курской области из окна 5-го этажа многоквартирного дома на улице Первомайская выпал 5-летний ребенок. Это случилось в Железногорске 4 июля. Ребенок жив. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. 

Как установлено, примерно в 8 часов вечера малыш, оставшись в квартире один, пока его мать вышла на улицу забрать продукты питания, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Ребенка доставли в Областную детскуюая клиническую больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по Курской области. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +29°С

20-летняя пьяная курянка угнала машину у своего гостя, чтобы поехать к подруге

В Курске из-за ливней произошло восемь провалов над подземными сетями "Квадры"

В Курской области из-за детской шалости чуть не сгорел жилой дом

Курский перинатальный центр открылся после плановой дезинфекции

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске