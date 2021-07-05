Курян просят надевать маски даже стоя на остановках общественного транспорта

В Курской области за неделю проверили более 200 единиц общественного транспорта на предмет соблюдения «масочного режима»

В Курской области продолжается контроль за соблюдением «масочного режима» в общественном транспорте. Рейды проводят сотрудники комитета транспорта и автодорог Курской области, департамента транспорта Курска, ГИБДД и управления по делам ГО и ЧС.За прошедшую неделю ревизоры проверили более 200 транспортных средств и провели разъяснительную работу с пассажирами и водителями. О выявленных нарушителях не сообщается.Курянам напоминают, что маски необходимо использовать при поездках в автобусах, трамваях, троллейбусах, пригородных поездах и такси, и даже стоя на остановках транспорта.