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Курян просят надевать маски даже стоя на остановках общественного транспорта

В Курской области за неделю проверили более 200 единиц общественного транспорта на предмет соблюдения «масочного режима»
Курян просят надевать маски даже стоя на остановках общественного транспорта

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В Курской области продолжается контроль за соблюдением «масочного режима» в общественном транспорте. Рейды проводят сотрудники комитета транспорта и автодорог Курской области, департамента транспорта Курска, ГИБДД и управления по делам ГО и ЧС.

За прошедшую неделю ревизоры проверили более 200 транспортных средств и провели разъяснительную работу с пассажирами и водителями. О выявленных нарушителях не сообщается. 

Курянам напоминают, что маски необходимо использовать при поездках в автобусах, трамваях, троллейбусах, пригородных поездах и такси, и даже стоя на остановках транспорта.
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