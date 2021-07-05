20-летняя пьяная курянка угнала машину у своего гостя, чтобы поехать к подруге

В дороге она не справилась с управлением и опрокинулась в кювет

В Курском отделе полиции разбираются в ситуации с угоном автомобиля "Форд". О пропаже машины заявил молодой человек, который приехал в гости к знакомым. Когда поздно ночью праздник закончился, он остался там ночевать, а утром не обнаружил транспорт на парковке.Выяснилось, что к угону причастна хозяйка дома. Завершать вечер, когда уже все разошлись, девушка не хотела и собралась в гости к своей подруге в соседний поселок. Будить владельца авто она не стала, забрала ключи от его машины и уехала.20-летняя девушка совсем недавно начала обучение в автошколе и была уверена в своих навыках вождения. Но в дороге она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Девушка, к счастью, не пострадала и осталась на месте возле поврежденного авто. Там ее и застали прибывшие сотрудники полиции и владелец машины.Возбуждено уголовное дело. Курянка обязалась возместить сумму причиненного ущерба. Также в отношении нее составлены административные материалы по факту управления транспортом в состоянии опьянения и за управление машиной без водительских прав.