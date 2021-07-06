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Курскую областную клиническую больницу объединят с кожвендиспансером

Курская областная многопрофильная клиническая больница станет крупнейшим медицинским учреждением в области

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Курскую областную клиническую больницу объединят с кожвендиспансером и создадут Курскую областную многопрофильную клиническую больницу. Она станет крупнейшим медицинским учреждением в области. Объединение планируют завершить до октября. 

Сокращать медработников не будут, заверили в администрации. Произойдёт оптимизация административного персонала. Организуют оптимальное использование зданий и помещений для оказания медпомощи. 

В Курской областной клинической больнице работают более 2 тысяч человек. Помощь больным оказывают в 24 отделениях. Ежегодный поток пациентов – около 26 тысяч, проводится около 20 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных. 
 
В кожвендиспансере работает поликлиническое отделение на 300 посещений в смену и стационарное отделение на 75 коек. Также там есть лаборатория, производящая широкий спектр исследований ИФА и ПЦР, в том числе на коронавирус.
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