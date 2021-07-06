В пятницу спасатели ликвидировали последствия ливня

На прошлой неделе спасатели снесли в Курске 60 аварийных деревьев. Работы выполнены в парке Дзержинского, на улицах Ольшанского, Литовской, Стрелецкой набережной, Маяковского и Харьковской.





В пятницу спасатели ликвидировали последствия ливневого дождя. В дежурную смену ЕДДС поступило 13 обращений от курян об упавших деревьях. Часть из них убрали спасатели АСФ города, в уборке других оказали помощь пожарные.





Напомним, если опасные деревья находятся на муниципальной земле, то подать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48.





За снос аварийных деревьев, находящихся на придомовых и частных территориях отвечают собственники домовладений, управляющие компании и ТСЖ.