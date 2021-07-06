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На прошлой неделе спасатели снесли в Курске 60 аварийных деревьев

В пятницу спасатели ликвидировали последствия ливня

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На прошлой неделе спасатели снесли в Курске 60 аварийных деревьев. Работы выполнены в парке Дзержинского, на улицах Ольшанского, Литовской, Стрелецкой набережной, Маяковского и Харьковской.

В пятницу спасатели ликвидировали последствия ливневого дождя. В дежурную смену ЕДДС поступило 13 обращений от курян об упавших деревьях. Часть из них убрали спасатели АСФ города, в уборке других оказали помощь пожарные.

Напомним, если опасные деревья находятся на муниципальной земле, то подать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48. 

За снос аварийных деревьев, находящихся на придомовых и частных территориях отвечают собственники домовладений, управляющие компании и ТСЖ.
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