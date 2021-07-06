45-летний житель Курска потерял телефон после велопрогулки в парке, а потом узнал, что на него оформлен кредит

Курянин нашел потерянный телефон и оформил кредит на 107 тысяч рублей.В полицию обратился 45-летний житель Курска. Он потерял телефон после велопрогулки в парке. Горожанин предположил, что мобильник выпал из кармана и не сразу обратился к правоохранителям. Спустя время мужчина вошел в банковское приложение через компьютер и узнал, что на его имя оформлен кредит на сумму 107 тысяч рублей.Полицейские нашли похитителя телефона и денег. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города. Парень подобрал случайную находку в парке и вместо того, чтобы найти владельца, решил воспользоваться пропажей. Дома злоумышленник подобрал графический ключ к онлайн-кабинету владельца телефона и подал заявку на кредит от его имени. Поступившие денежные средства он перевел на счет друга, а позже обналичил, не рассказав знакомому об источнике дохода.В полиции молодой человек признался, что успел потратить 30 тысяч рублей. Оставшиеся деньги у него изъяли.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские напоминают, что в случае обнаружения бесхозных вещей следует предпринять меры по установлению законного владельца или сообщить о находке в отдел полиции. Присваивая чужое имущество себе, Вам может грозить наказание по ст. 158 УК РФ«Кража» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».