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Курянин нашел потерянный телефон и оформил кредит на 107 тысяч

45-летний житель Курска потерял телефон после велопрогулки в парке, а потом узнал, что на него оформлен кредит

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Курянин нашел потерянный телефон и оформил кредит на 107 тысяч рублей. 
 
В полицию обратился 45-летний житель Курска. Он потерял телефон после велопрогулки в парке. Горожанин предположил, что мобильник выпал из кармана и не сразу обратился к правоохранителям. Спустя время мужчина вошел в банковское приложение через компьютер и узнал, что на его имя оформлен кредит на сумму 107 тысяч рублей.
 
Полицейские нашли похитителя телефона и денег. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города. Парень подобрал случайную находку в парке и вместо того, чтобы найти владельца, решил воспользоваться пропажей. Дома злоумышленник подобрал графический ключ к онлайн-кабинету владельца телефона и подал заявку на кредит от его имени. Поступившие денежные средства он перевел на счет друга, а позже обналичил, не рассказав знакомому об источнике дохода.
 
В полиции молодой человек признался, что успел потратить 30 тысяч рублей. Оставшиеся деньги у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские напоминают, что в случае обнаружения бесхозных вещей следует предпринять меры по установлению законного владельца или сообщить о находке в отдел полиции. Присваивая чужое имущество себе, Вам может грозить наказание по ст. 158 УК РФ«Кража» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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