В Курской области началась углублённая диспансеризация переболевших коронавирусом
Куряне, переболевшие ковидом, могут пройти углублённую диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления
Записаться на диспансеризацию можно и через портал Госуслуг. Куряне с подтвержденным диагнозом могут также самостоятельно обратиться в поликлинику по месту жительства. Обследование проводится с разделением потоков пациентов.
В углублённую диспансеризацию входит измерение насыщения крови кислородом, тест 6-минутной ходьбы, спирометрия, определение концентрации Д-димера в крови и С-реактивного белка. Отмечается, что эти исследования не проводятся при обычной диспансеризации.