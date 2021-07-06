Куряне, переболевшие ковидом, могут пройти углублённую диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления

В Курской области началась углублённая диспансеризация переболевших коронавирусом. Такие обследования организованы во всех поликлиниках региона. Куряне, переболевшие ковидом, могут пройти углублённую диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления. Если диагноз был подтверждён с соблюдением необходимых критериев, данные о пациенте имеются в регистре лиц, перенёсших COVID-19. Тогда пациента пригласят на диспансеризацию медработники поликлиники.Записаться на диспансеризацию можно и через портал Госуслуг. Куряне с подтвержденным диагнозом могут также самостоятельно обратиться в поликлинику по месту жительства. Обследование проводится с разделением потоков пациентов.В углублённую диспансеризацию входит измерение насыщения крови кислородом, тест 6-минутной ходьбы, спирометрия, определение концентрации Д-димера в крови и С-реактивного белка. Отмечается, что эти исследования не проводятся при обычной диспансеризации.