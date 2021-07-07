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8 июля почти весь Курск оставят без холодной воды

Воды не будет с 9 утра до 5 вечера 
8 июля почти весь Курск оставят без холодной воды

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8 июля почти весь Курск оставят без холодной воды. Отключения связаны с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ.  

Воды не будет с 9 утра до 5 вечера по следующим адресам:

- Железнодорожный административный округ;
- Сеймский административный округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшенские переулки, Шоссейный пер.
- Центральный административный округ (включая Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы), кроме микрорайонов СХА и проспекта Победы.

Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа): 

- в Северо-Западном жилом районе Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), 
- микрорайонах СХА и на проспекте Победы.

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.
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