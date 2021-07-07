8 июля почти весь Курск оставят без холодной воды
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера по следующим адресам:
- Железнодорожный административный округ;
- Сеймский административный округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшенские переулки, Шоссейный пер.
- Центральный административный округ (включая Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы), кроме микрорайонов СХА и проспекта Победы.
Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа):
- в Северо-Западном жилом районе Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов),
- микрорайонах СХА и на проспекте Победы.
Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.