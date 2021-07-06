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Лента новостей / Происшествия

В Курской области росгвардейцы вернули заблудившегося ребенка домой

С наступлением темноты мальчик не смог найти дорогу домой и заблудился

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В поселке Глушково Курской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь 9-летнему мальчику, который с наступлением темноты не смог найти дорогу домой и заблудился.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о том, что школьник вовремя не вернулся домой с прогулки. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пропавшего ребенка в одном километре от дома. Мальчик был напуган и дезориентирован. Он рассказал правоохранителям, что с наступлением темноты не смог найти обратную дорогу и заблудился.

Росгвардейцы успокоили ребенка и отвезли домой к родителям.

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