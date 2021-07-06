Курская Коренская ярмарка собрала более 600 российских и зарубежных компаний-участников

ТАКТ. Из-за ковидных ограничений не все смогли принять участие в ярмарке, но это компенсировалось широкой деловой частью – форумами, семинарами и встречами. В ходе одного из таких мероприятий губернатор Курской области и врио губернатора Белгородской области скрепили своими подписями соглашение о сотрудничестве между регионами.Юбилейная 20-ая Курская Коренская ярмарка прошла в местечке Свобода Золотухинского района. С 1 по 4 июля на различных площадках свою продукцию и услуги презентовали более 600 компаний из 20 регионов России и 10 зарубежных стран, сообщает телеканал
Курская Коренская ярмарка имеет очень давнюю историю, которая по экономическим политическим и иным причинам прервалась в конце 19-го века. Вторую жизнь действо получило в начале 2000-х годов. Юбилейная двадцатая ярмарка должна была пройти еще прошлым летом, но помешал коронавирус. Угроза отмены присутствовала и в этом году, но после весьма жарких дискуссий власти решили ограничиться повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Доступ на ряд мероприятий разрешался только при наличии сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов с негативным результатом. Соблюдение масочного режима требовалось почти повсеместно. Несмотря на эти обстоятельства, большинство участников и гостей ярмарки остались довольны.
- Ой, обалденно! Нам очень понравилось! Дети играли, веселились везде. Музыка, атмосфера. Но немного жарковато. Пойдем сейчас охладимся. Понакупили кучу всего, отнесли уже в машину. Подушки, одеялки, детям одежду, игрушки.
- Купили детям панамки. Продукция… мне очень понравилась ярославская продукция, фарфор у мужчины, и керамика. Очень красивые вещички, конечно. Мы рады, нам понравилось. Мы каждый год сюда приезжаем.
- Вчера мама покупала белорусскую продукцию мясную, неплохая продукция. Еще платье приобрела моя мама. Все хорошо, все нравится. Мы вот только пришли недавно, гуляем, смотрим. Есть что посмотреть. Сувениров очень много. Советуем всем – приходите, смотрите, радуйтесь – живите полноценной жизнью!
Себя показать и на других посмотреть приехали в местечко Свобода мастера русских народных промыслов. Среди них – Оксана Рощупкина из Старого Оскола.
Оксана Рощупкина, народный мастер России и Белгородской области по керамике глиняной игрушке (г. Старый Оскол):
«Здесь собираются мастера, ремесленники, те люди, которые своим творчеством живут. Им очень нравится. Я например, занимаюсь старооскольской глиняной игрушкой. Это очередной раз.., ну, ты ее выгуливаешь. То вот лепишь, свое дело делаешь, а тут ты вывез ее на прогулку. И не просто у себя в Осколе, а уже вот подальше, в Курскую область»
Впрочем, не все мастера могли похвастаться хорошей прибылью после участия в ярмарке. Надежды хорошо заработать на продаже своих изделий не оправдались.
- Организация замечательная, но что-то с торговлей не очень. То ли людей мало, то ли денег у людей мало.
В этом году в ярмарке участвовали представители 10 зарубежных стран и 20 регионов России. Среди них – Белгородская область. Кстати, соседи удивили всех своим блюдом – «фоминой яишней» из 250 яиц.
Инвестиционный потенциал Соловьиного края представили Курск, Железногорск, Курчатов и еще 28 районов.
Особенность юбилейной ярмарки заключалась в деловой части, которая раньше была характерна ныне отмененному Среднерусскому экономическому форуму. В рамках одного из деловых мероприятий состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Курской и Белгородской областями. Руководитель соседнего региона отметил, что направлений взаимодействия много, но основные – агропромышленный комплекс и торговля.
Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области:
"Очень много вопросов, которые задают жители Белгородской области - посмотрите, как живут куряне, какая стоимость продуктов у них и почему такая высокая стоимость у нас. Конечно, я приехал с заместителем по сельскому хозяйству Щедриной Юлией Евгеньевной, надо посмотреть... Мне кажется, что логистические цепочки от производителя к потребителю… где-то они перенасыщены, где-то посредники зарабатывают больше чем производители. Это неправильно. Мы должны посмотреть у соседей, может какие-то взаимосвязи выстроим экономические, которых не было»
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«То, что Вячеслав Владимирович говорит о взаимодействии наших хозяйств и общей торговли, это будет взаимовыгодно как для курян, так и для белгородцев. Действительно, у нас, несмотря на стереотип, больше фермерских хозяйств, мы оказываем колоссальную поддержку, даже сегодня на ярмарке мы можем убедиться, сколько продукции фермеров представлено»
Сколько всего человек посетили юбилейную Курскую Коренскую ярмарку, которая прошла во время очередной вспышки заболеваемости короновирусом, пока не сообщается. В 2019 году, еще до пандемии, действо собрало порядка 10-ти тысяч гостей и участников.
Курская Коренская ярмарка собрала более 600 российских и зарубежных компаний-участников
В этом году в ярмарке участвовали представители 10 зарубежных стран и 20 регионов России