В Курской области незаконно срубили пять дубов

Нарушителя задержали на месте

На территории Льговского лесничества срубили пять дубов. Это во время совместного рейда выявили лесные инспекторы комитета природных ресурсов и полицейские. Нарушителя задержали на месте.Как сообщил председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков, ущерб, причиненный от незаконной рубки лесных насаждений, составил более 500 000 руб. Он отметил, что сотрудники комитета регулярно проводят рейды по выявлению незаконных рубок на землях лесного фонда.Материалы по факту незаконной рубки направят в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 260 УК РФ.