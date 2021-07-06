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В Курской области появился электронный сервис «Земля для стройки»

С его помощью организации-застройщики и жители области смогут выбирать и регистрировать земельные участки под строительство жилья
В Курской области появился электронный сервис «Земля для стройки»

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В Курской области появился электронный сервис «Земля для стройки». С его помощью организации-застройщики и жители области смогут выбирать и регистрировать земельные участки под строительство жилья.

Онлайн-сервис отображает на Публичной кадастровой карте сведения по выявлению земельных участков под жилищное строительство. Чтобы найти информацию об участках, необходимо на Публичной кадастровой карте выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и набрать в Строке поиска последовательно номер региона, двоеточие и звездочку (46:*).

На данный момент для потенциальных застройщиков размещены 7 земельных участков под ИЖС в Курске, Курчатове и Железногорском районе. Сведения будут дополняться.
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