В Курской области появился электронный сервис «Земля для стройки»
С его помощью организации-застройщики и жители области смогут выбирать и регистрировать земельные участки под строительство жилья
Онлайн-сервис отображает на Публичной кадастровой карте сведения по выявлению земельных участков под жилищное строительство. Чтобы найти информацию об участках, необходимо на Публичной кадастровой карте выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и набрать в Строке поиска последовательно номер региона, двоеточие и звездочку (46:*).
На данный момент для потенциальных застройщиков размещены 7 земельных участков под ИЖС в Курске, Курчатове и Железногорском районе. Сведения будут дополняться.