В селах Котовец и Красниково

В Пристенском районе Курской области построят два модульных ФАПа - в селах Котовец и Красниково.В селе Котовец живёт более 250 человек, сейчас там есть ФАП, трудятся медработники, однако здание построено более 60 лет назад и требует обновления. По планам новый модульный фельдшерско-акушерский пункт здесь появится в 2024 году.В селе Красниково живёт более 120 человек. Здесь также работает фельдшерско-акушерский пункт и он полностью укомплектован медицинским персоналом. Здание построено свыше 50 лет назад и бытовые условия там не отвечают современным требованиям.В прошлом году в Курской области построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году планируется возвести ещё 34 и 3 офиса врача общей практики.