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В Пристенском районе Курской области построят два модульных ФАПа

В селах Котовец и Красниково
В Пристенском районе Курской области построят два модульных ФАПа

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В Пристенском районе Курской области построят два модульных ФАПа - в селах Котовец и Красниково. 

В селе Котовец живёт более 250 человек, сейчас там есть ФАП, трудятся медработники, однако здание построено более 60 лет назад и требует обновления. По планам новый модульный фельдшерско-акушерский пункт здесь появится в 2024 году.

В селе Красниково живёт более 120 человек. Здесь также работает фельдшерско-акушерский пункт и он полностью укомплектован медицинским персоналом. Здание построено свыше 50 лет назад и бытовые условия там не отвечают современным требованиям. 

В прошлом году в Курской области построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году планируется возвести ещё 34 и 3 офиса врача общей практики.
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