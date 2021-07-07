После устройства дорожной одежды останется нанести разметку и установить знаки

В Курске на улице Парижской Коммуны завершают укладку асфальта. Протяженность объекта - более 1 км. В нормативное состояние приведут свыше 7 тыс. кв. м.На участке от улицы Ильича до Каширцева отфрезеровали старый асфальт, заменили бортовой камень, отремонтировали колодцы. На устройство выравнивающего слоя залили 900 тон асфальтобетонной смеси.Сейчас специалисты укладывают верхний слой дорожного полотна. Чтобы соблюдать необходимые параметры, во время работ ведется операционный контроль. С помощью специальной техники сотрудники подрядной организации следят за температурой и степенью уплотнения асфальтобетонной смеси.После устройства дорожной одежды останется нанести разметку и установить знаки.