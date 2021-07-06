С 7 июля в Курской области возвращают коронавирусные ограничения

Усилят контроль за соблюдением масочного режима и ограничат время работы заведений общепита, караоке и дискотеки - под запретом

С 7 июля в Курской области вводят новые коронавирусные ограничения. Все массовые мероприятия, торжественные и детские спортивные соревнования отменяют до особого распоряжения. Спортивные мероприятия для взрослых атлетов и мероприятия в сфере культуры разрешено проводить при 25% заполняемости трибун.Заведения общепита вновь будут работать с 6 утра до 11 вечера с заполняемостью 50%. Караоке и дискотеки снова временно закрываются, а фудкорты будут работать только на вынос.Также с 7 июля в Курской области усилят контроль за соблюдением масочного режима и издадут нормативный акт о проведении вакцинации среди некоторых категорий граждан.