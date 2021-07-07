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Лента новостей / В регионе

В Курской области установился третий класс пожарной опасности

В Рыльском районе этот показатель останется на уровне второго, а в Тимском – повысится до четвертого

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В Курской области установился третий класс пожарной опасности. В Рыльском районе этот показатель останется на уровне второго, а в Тимском – повысится до четвертого.

Спасатели просят гостей и жителей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. За несоблюдение требований пожарной безопасности грозят штрафы: 
- на граждан – от 2 до 3 тысяч рублей; 
- на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч; 
- на юридических – от 150 до 200 тысяч рублей. 
 
В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются почти в два раза: 
- на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; 
- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч; 
- на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.
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