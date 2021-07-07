В Рыльском районе этот показатель останется на уровне второго, а в Тимском – повысится до четвертого

В Курской области установился третий класс пожарной опасности. В Рыльском районе этот показатель останется на уровне второго, а в Тимском – повысится до четвертого.





Спасатели просят гостей и жителей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. За несоблюдение требований пожарной безопасности грозят штрафы:

- на граждан – от 2 до 3 тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч;

- на юридических – от 150 до 200 тысяч рублей.

В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются почти в два раза:

- на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч;

- на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.