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Лента новостей / Происшествия

В Курске «ПАЗ» въехал в стоящий «Икарус». Пострадали пять пассажиров

Авария произошла на улице Энгельса

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Сегодня утром на улице Энгельса в Курске столкнулись два автобуса. 

По предварительной информации ГИБДД, 60-летний водитель «ПАЗа» напротив дома  №28 допустил наезд на припаркованный «Икарус». В результате ДТП пострадали пассажиры «ПАЗа»: 18-летний парень, 20-летняя девушка и три женщины 29-ти, 65-ти лет и 61-го года. Они получили травмы различной степени тяжести. 

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Всех очевидцев этого происшествия, участников и лиц, владеющих какой -либо информацией,отдел ГИБДД по Курску просит позвонить в отделение по исполнению административного законодательства по номерам: +7(4712) 36-72-89; +7(4712) 36-72-84, либо сообщить имеющуюся информацию любым удобным способом.




ФОТО - АВТОКАДР_46, ГИБДД
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