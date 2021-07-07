В Курске «ПАЗ» въехал в стоящий «Икарус». Пострадали пять пассажиров

Авария произошла на улице Энгельса





По предварительной информации ГИБДД, 60-летний водитель «ПАЗа» напротив дома №28 допустил наезд на припаркованный «Икарус». В результате ДТП пострадали пассажиры «ПАЗа»: 18-летний парень, 20-летняя девушка и три женщины 29-ти, 65-ти лет и 61-го года. Они получили травмы различной степени тяжести.





Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Всех очевидцев этого происшествия, участников и лиц, владеющих какой -либо информацией,отдел ГИБДД по Курску просит позвонить в отделение по исполнению административного законодательства по номерам: +7(4712) 36-72-89; +7(4712) 36-72-84, либо сообщить имеющуюся информацию любым удобным способом.

Сегодня утром на улице Энгельса в Курске столкнулись два автобуса.