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Ремонт курских дорог оценили сотрудники Воронежского филиала Российского дорожного НИИ

Первой проверили улицу Дзержинского
Ремонт курских дорог оценили сотрудники Воронежского филиала Российского дорожного НИИ

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Ремонт курских дорог оценили сотрудники Воронежского филиала Российского дорожного научно-исследовательского института.

Выборочный мониторинг работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты проводят ежегодно. Для аудита выбирают наиболее капиталоемкие объекты. 

Первыми проверили магистрали регионального центра. Среди них – улица Дзержинского. Это один из самых протяженных объектов 2021 года. Там применяют асфальт с высокой износостойкостью. Работы уже завершаются. Дорожникам осталось нанести разметку и установить дорожные знаки. 

Эксперты проверили исполнительную документацию, соблюдение технологии проведения работ, провели отбор инертных материалов и смесей на асфальтобетонном заводе подрядчика. На самом объекте взяли образцы (керны) из готового покрытия для проведения испытаний. В лаборатории проверят их физико-механические свойства, зерновой состав и степень уплотнения. Уровень работ по нацпроекту в Курской области они оценили высоко. 

Всего в Курской области эксперты РОСДОРНИИ планируют проверить 7 ремонтируемых участков. 
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