Ремонт курских дорог оценили сотрудники Воронежского филиала Российского дорожного НИИ

Первой проверили улицу Дзержинского

Ремонт курских дорог оценили сотрудники Воронежского филиала Российского дорожного научно-исследовательского института.Выборочный мониторинг работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты проводят ежегодно. Для аудита выбирают наиболее капиталоемкие объекты.Первыми проверили магистрали регионального центра. Среди них – улица Дзержинского. Это один из самых протяженных объектов 2021 года. Там применяют асфальт с высокой износостойкостью. Работы уже завершаются. Дорожникам осталось нанести разметку и установить дорожные знаки.Эксперты проверили исполнительную документацию, соблюдение технологии проведения работ, провели отбор инертных материалов и смесей на асфальтобетонном заводе подрядчика. На самом объекте взяли образцы (керны) из готового покрытия для проведения испытаний. В лаборатории проверят их физико-механические свойства, зерновой состав и степень уплотнения. Уровень работ по нацпроекту в Курской области они оценили высоко.Всего в Курской области эксперты РОСДОРНИИ планируют проверить 7 ремонтируемых участков.