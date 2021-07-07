Ремонт курских дорог оценили сотрудники Воронежского филиала Российского дорожного НИИ
Первой проверили улицу Дзержинского
Выборочный мониторинг работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты проводят ежегодно. Для аудита выбирают наиболее капиталоемкие объекты.
Первыми проверили магистрали регионального центра. Среди них – улица Дзержинского. Это один из самых протяженных объектов 2021 года. Там применяют асфальт с высокой износостойкостью. Работы уже завершаются. Дорожникам осталось нанести разметку и установить дорожные знаки.
Эксперты проверили исполнительную документацию, соблюдение технологии проведения работ, провели отбор инертных материалов и смесей на асфальтобетонном заводе подрядчика. На самом объекте взяли образцы (керны) из готового покрытия для проведения испытаний. В лаборатории проверят их физико-механические свойства, зерновой состав и степень уплотнения. Уровень работ по нацпроекту в Курской области они оценили высоко.
Всего в Курской области эксперты РОСДОРНИИ планируют проверить 7 ремонтируемых участков.