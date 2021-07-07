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Курян приглашают поучаствовать в археологических раскопках

Музей археологии совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт» организует социальный проект «Путешествие в древнее Железногорье»
Курян приглашают поучаствовать в археологических раскопках

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Куряне смогут принять участие в археологических раскопках. Музей археологии совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт» организует социальный проект «Путешествие в древнее Железногорье». 

Все желающие смогут поучаствовать в археологической экспедиции и отправиться на поиски исторических артефактов. А ещё участники смогут узнать, как использовались старинные вещи: написать своё имя, используя древнюю ручку, познакомиться с работой простейшего ткацкого станка, узнать интересные факты о кузнечном ремесле, примерить древние украшения и проверить свою меткость, постреляв из лука.  

Мероприятие пройдет на живописной территории в селе Жидеевка Железногорского района. Там в X-XI веках находилось славянское укрепленное городище. Подробную информацию можно найти на странице в соцсети «ВКонтакте» «Древнее Железногорье», а записаться - по телефону: 8 (4712) 54-91-95.

Старт проекта - 31 июля.
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