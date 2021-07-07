Курян приглашают поучаствовать в археологических раскопках
Музей археологии совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт» организует социальный проект «Путешествие в древнее Железногорье»
Все желающие смогут поучаствовать в археологической экспедиции и отправиться на поиски исторических артефактов. А ещё участники смогут узнать, как использовались старинные вещи: написать своё имя, используя древнюю ручку, познакомиться с работой простейшего ткацкого станка, узнать интересные факты о кузнечном ремесле, примерить древние украшения и проверить свою меткость, постреляв из лука.
Мероприятие пройдет на живописной территории в селе Жидеевка Железногорского района. Там в X-XI веках находилось славянское укрепленное городище. Подробную информацию можно найти на странице в соцсети «ВКонтакте» «Древнее Железногорье», а записаться - по телефону: 8 (4712) 54-91-95.
Старт проекта - 31 июля.