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На следующей неделе в Курске ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам

Это связано  с проведением ремонта и строительства подземных газопроводов
На следующей неделе в Курске ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам

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На следующей неделе в Курске ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам. Это связано  с проведением ремонта и строительства подземных газопроводов.

Проехать нельзя будет:

- 12 июля с 8 утра до 9 вечера по 4-му Кленовому переулку (в районе дома № 21), 

- с 8 утра 13 июля до 9 вечера 14 июля по улице Дружининской (в районе дома № 47), 

- 15 июля с 8 утра до 9 вечера по улице Менделеева (в районе дома № 67А),

- 16 июля с 8 утра до 9 вечера по улице Овечкина (в районе дома № 34),

- и 19 июля с 8 утра до 9 вечера по 3-му Даньшинскому переулку (в районе дома № 3).

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