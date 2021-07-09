Это связано с проведением ремонта и строительства подземных газопроводов

На следующей неделе в Курске ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам. Это связано с проведением ремонта и строительства подземных газопроводов.Проехать нельзя будет:- 12 июля с 8 утра до 9 вечера по 4-му Кленовому переулку (в районе дома № 21),- с 8 утра 13 июля до 9 вечера 14 июля по улице Дружининской (в районе дома № 47),- 15 июля с 8 утра до 9 вечера по улице Менделеева (в районе дома № 67А),- 16 июля с 8 утра до 9 вечера по улице Овечкина (в районе дома № 34),- и 19 июля с 8 утра до 9 вечера по 3-му Даньшинскому переулку (в районе дома № 3).