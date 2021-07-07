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Курским бизнесменам, пострадавшим от пандемии, предоставят льготы по налогу на имущество

Предпринимателей освободят от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 65% за налоговый период 2020 года в отношении объектов налогообложения, для которых ставка составляет 2%
Курским бизнесменам, пострадавшим от пандемии, предоставят льготы по налогу на имущество

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Депутаты  Курского городского Собрания приняли решение о предоставлении льгот индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку в прошлом году те работали в убыток. 

Таким образом, предпринимателей освободят от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 65% за налоговый период 2020 года в отношении объектов налогообложения, для которых ставка составляет 2%. К ним относятся объекты недвижимости, которые предусматривают размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 
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