Курским бизнесменам, пострадавшим от пандемии, предоставят льготы по налогу на имущество
Предпринимателей освободят от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 65% за налоговый период 2020 года в отношении объектов налогообложения, для которых ставка составляет 2%
Таким образом, предпринимателей освободят от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 65% за налоговый период 2020 года в отношении объектов налогообложения, для которых ставка составляет 2%. К ним относятся объекты недвижимости, которые предусматривают размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.