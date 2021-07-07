Переоценка кадастровой стоимости в Курске обернулась кошмаром для собственников административно-торговых помещений
В результате налог на имущество вырос в 4 с лишним раза. Собственнику необходимо более 3 месяцев сдавать помещения в аренду только для оплаты налога
Весь офисный фонд Курска можно условно разделить на две группы:
1. Офисные здания и помещения построенные более 30 лет назад (бывшие заводоуправления построенные во времена СССР) для них характерны: морально устаревшая коридорная система с большими коридорами и холлами, т. е. с аренднонепригодными помещениями, составляющими до 30% от общей площади, как правило низкое качество отделки помещений и сильно изношенные коммуникации.
2. Современные офисные центры построенные в последние годы. Это помещения с большими окнами, современными коммуникациями, современной отделкой и современной планировкой свободного формата.
За последние 5 лет ставки арендной платы значительно не изменились и составили в среднем 200-300 руб. за кв. м. в месяц за арендопригодную площадь без учета стоимости НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, либо 450-500 руб./кв. м. в месяц за арендопригодную площадь с учетом стоимости НДС, и всех расходов.
В 2018 году было принято постановление согласно которому собственники офисных помещений обязаны платить налог на имущество от кадастровой стоимости. До 2021 года кадастровая стоимость составляла примерно 7000 руб. за квадратный метр и налог соответственно определялся в размере 2% от этой стоимости т. е. 140 руб. кв. метр в год от общей площади здания. Эта плата перекрывалась одним месяцем аренды.
В 2020 году Областное бюджетное учреждение "Центр государственной кадастровой оценки Курской области" провело очередную переоценку. В результате переоценки средняя стоимость выросла до 30 тысяч руб. за кв. метр и налог соответственно составил 600 руб. за кв. метр общей площади. С учетом того, что у помещений есть арендонепригодная площадь (до 30%), также часть помещений не сдана в аренду в связи с последствиями пандемии, то для того чтобы оплатить только налог на имущество собственнику необходимо более 3 месяцев сдавать помещения в аренду только для оплаты налога. Согласно Налоговому кодексу РФ не допускается повышение налоговой нагрузки в разы, а здесь произошло повышение в 4 с лишним раза.
Кроме того, собственник обязан оплачивать арендную плату за землю, ставка которой ранее практически приравнивалась к налогу на землю и составляла 1,5% от кадастровой стоимости, а сейчас значительно увеличилась и составила 5,34 %. Собственник обязан содержать свое имущество, оплачивать коммунальные расходы, которые постоянно растут в отличии от ставок аренды.
Все эти факторы приводят к том у что собственники офисных помещений относящихся к первой группе (старому фонду) несколько арендных периодов просто работают на налоги и другие платежи не получая никакой прибыли.
Остается не ясным почему власти приняли такое решение.