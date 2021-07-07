  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Переоценка кадастровой стоимости в Курске обернулась кошмаром для собственников административно-торговых помещений

В результате налог на имущество вырос в 4 с лишним раза. Собственнику необходимо более 3 месяцев сдавать помещения в аренду только для оплаты налога
Переоценка кадастровой стоимости в Курске обернулась кошмаром для собственников административно-торговых помещений

Читайте также

Ни для кого не секрет, что последние годы негативно сказались для собственников нежилой недвижимости Курской области. В результате пандемии коронавируса Covid-19 значительная часть компаний либо сократила свое присутствие на территории России либо закрылась вовсе, также в обиход вошло такое понятие как «удаленная работа», т. е. работа вне офиса по сети интернет. Все это негативно сказалось в первую очередь на рынке офисных помещений Курска. Арендаторы либо совсем съехали и перешли на новый формат работы «удаленка», либо просили и продолжают просить в связи с непрекращающейся пандемией значительное снижение ставок аренды за офисные помещения.

Весь офисный фонд Курска можно условно разделить на две группы:

1. Офисные здания и помещения построенные более 30 лет назад (бывшие заводоуправления построенные во времена СССР) для них характерны: морально устаревшая коридорная система с большими коридорами и холлами, т. е. с аренднонепригодными помещениями, составляющими до 30% от общей площади, как правило низкое качество отделки помещений и сильно изношенные коммуникации.

2. Современные офисные центры построенные в последние годы. Это помещения с большими окнами, современными коммуникациями, современной отделкой и современной планировкой свободного формата.

За последние 5 лет ставки арендной платы значительно не изменились и составили в среднем 200-300 руб. за кв. м. в месяц за арендопригодную площадь без учета стоимости НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, либо 450-500 руб./кв. м. в месяц за арендопригодную площадь с учетом стоимости НДС, и всех расходов.

В 2018 году было принято постановление согласно которому собственники офисных помещений обязаны платить налог на имущество от кадастровой стоимости. До 2021 года кадастровая стоимость составляла примерно 7000 руб. за квадратный метр и налог соответственно определялся в размере 2% от этой стоимости т. е. 140 руб. кв. метр в год от общей площади здания. Эта плата перекрывалась одним месяцем аренды. 

В 2020 году Областное бюджетное учреждение "Центр государственной кадастровой оценки Курской области" провело очередную переоценку. В результате переоценки средняя стоимость выросла до 30 тысяч руб. за кв. метр и налог соответственно составил 600 руб. за кв. метр общей площади. С учетом того, что у помещений есть арендонепригодная площадь (до 30%), также часть помещений не сдана в аренду в связи с последствиями пандемии, то для того чтобы оплатить только налог на имущество собственнику необходимо более 3 месяцев сдавать помещения в аренду только для оплаты налога. Согласно Налоговому кодексу РФ не допускается повышение налоговой нагрузки в разы, а здесь произошло повышение в 4 с лишним раза. 

Кроме того, собственник обязан оплачивать арендную плату за землю, ставка которой ранее практически приравнивалась к налогу на землю и составляла 1,5% от кадастровой стоимости, а сейчас значительно увеличилась и составила 5,34 %. Собственник обязан содержать свое имущество, оплачивать коммунальные расходы, которые постоянно растут в отличии от ставок аренды. 

Все эти факторы приводят к том у что собственники офисных помещений относящихся к первой группе (старому фонду) несколько арендных периодов просто работают на налоги и другие платежи не получая никакой прибыли. 
Остается не ясным почему власти приняли такое решение.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +30°С

Курский Дом Советов отремонтируют за 73,6 млн рублей

В Курской области в этом году произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в них пострадали 57 человек

Курские депутаты вошли в сотню самых преуспевающих госслужащих

Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске