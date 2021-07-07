Переоценка кадастровой стоимости в Курске обернулась кошмаром для собственников административно-торговых помещений

В результате налог на имущество вырос в 4 с лишним раза. Собственнику необходимо более 3 месяцев сдавать помещения в аренду только для оплаты налога

Ни для кого не секрет, что последние годы негативно сказались для собственников нежилой недвижимости Курской области. В результате пандемии коронавируса Covid-19 значительная часть компаний либо сократила свое присутствие на территории России либо закрылась вовсе, также в обиход вошло такое понятие как «удаленная работа», т. е. работа вне офиса по сети интернет. Все это негативно сказалось в первую очередь на рынке офисных помещений Курска. Арендаторы либо совсем съехали и перешли на новый формат работы «удаленка», либо просили и продолжают просить в связи с непрекращающейся пандемией значительное снижение ставок аренды за офисные помещения.Весь офисный фонд Курска можно условно разделить на две группы:1. Офисные здания и помещения построенные более 30 лет назад (бывшие заводоуправления построенные во времена СССР) для них характерны: морально устаревшая коридорная система с большими коридорами и холлами, т. е. с аренднонепригодными помещениями, составляющими до 30% от общей площади, как правило низкое качество отделки помещений и сильно изношенные коммуникации.2. Современные офисные центры построенные в последние годы. Это помещения с большими окнами, современными коммуникациями, современной отделкой и современной планировкой свободного формата.За последние 5 лет ставки арендной платы значительно не изменились и составили в среднем 200-300 руб. за кв. м. в месяц за арендопригодную площадь без учета стоимости НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, либо 450-500 руб./кв. м. в месяц за арендопригодную площадь с учетом стоимости НДС, и всех расходов.В 2018 году было принято постановление согласно которому собственники офисных помещений обязаны платить налог на имущество от кадастровой стоимости. До 2021 года кадастровая стоимость составляла примерно 7000 руб. за квадратный метр и налог соответственно определялся в размере 2% от этой стоимости т. е. 140 руб. кв. метр в год от общей площади здания. Эта плата перекрывалась одним месяцем аренды.В 2020 году Областное бюджетное учреждение "Центр государственной кадастровой оценки Курской области" провело очередную переоценку. В результате переоценки средняя стоимость выросла до 30 тысяч руб. за кв. метр и налог соответственно составил 600 руб. за кв. метр общей площади. С учетом того, что у помещений есть арендонепригодная площадь (до 30%), также часть помещений не сдана в аренду в связи с последствиями пандемии, то для того чтобы оплатить только налог на имущество собственнику необходимо более 3 месяцев сдавать помещения в аренду только для оплаты налога. Согласно Налоговому кодексу РФ не допускается повышение налоговой нагрузки в разы, а здесь произошло повышение в 4 с лишним раза.Кроме того, собственник обязан оплачивать арендную плату за землю, ставка которой ранее практически приравнивалась к налогу на землю и составляла 1,5% от кадастровой стоимости, а сейчас значительно увеличилась и составила 5,34 %. Собственник обязан содержать свое имущество, оплачивать коммунальные расходы, которые постоянно растут в отличии от ставок аренды.Все эти факторы приводят к том у что собственники офисных помещений относящихся к первой группе (старому фонду) несколько арендных периодов просто работают на налоги и другие платежи не получая никакой прибыли.Остается не ясным почему власти приняли такое решение.