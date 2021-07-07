Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Следствие длилось четыре года

Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области Виктора Бобрышева приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Ленинский райсуд Курска вынес приговор сегодня.Следствие длилось четыре года. Ему инкриминировали три эпизода по статьям мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.В частности, по одному из эпизодов Виктор Бобрышев принял работы сверх предельной стоимости, а подрядчик отремонтировал принадлежащий ему жилой дом. Свою вину Виктор Бобрышев не признал. А меж тем ущерб от его коррупционных преступлений составил более 94 миллионов рублей.Помимо отбывания срока, экс-чиновник обязан выплатить штраф в доход государства почти в 2 миллионов 300 тысяч. В течение двух лет ему запрещено занимать руководящие должности.