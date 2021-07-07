  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Следствие длилось четыре года
Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Читайте также

Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области Виктора Бобрышева приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Ленинский райсуд Курска вынес приговор сегодня. 

Следствие длилось четыре года. Ему инкриминировали три эпизода по статьям мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. 

В частности, по одному из эпизодов Виктор Бобрышев принял работы сверх предельной стоимости, а подрядчик отремонтировал принадлежащий ему жилой дом. Свою вину Виктор Бобрышев не признал. А меж тем ущерб от его коррупционных преступлений составил более 94 миллионов рублей.

Помимо отбывания срока, экс-чиновник обязан выплатить штраф в доход государства почти в 2 миллионов 300 тысяч. В течение двух лет ему запрещено занимать руководящие должности.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +30°С

Курский Дом Советов отремонтируют за 73,6 млн рублей

В Курской области в этом году произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в них пострадали 57 человек

Курские депутаты вошли в сотню самых преуспевающих госслужащих

Переоценка кадастровой стоимости в Курске обернулась кошмаром для собственников административно-торговых помещений

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске