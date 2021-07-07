Курские депутаты вошли в сотню самых преуспевающих госслужащих

В рейтинге Forbes Александр Полин, Максим Мамзурин и Игорь Дериглазов заняли 32-е, 68-е и 89-е места соответственно

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался самым богатым среди своих коллег-глав субъектов России. По данным издания Forbes, которое ссылается на опубликованные декларации о доходах чиновников, его семья в 2020 году заработала в общей сложности почти 383 млн рублей. в общем рейтинге он занял 36-е место.Сотню самых преуспевающих чиновников и депутатов возглавил депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков. Доход его семьи в прошлом году по декларации превысил 8,5 млрд.Депутат Курской областной думы Александр Полин занял 32-ю строчку рейтинга. Его доход составил более 418 миллионов рублей. Максим Мамзурин занял в рейтинге 68-е место с годовым доходом семьи в 213,5 миллионов. Их коллега по региональному парламенту Игорь Дериглазов - 89-е со 180-ю миллионами.