  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские депутаты вошли в сотню самых преуспевающих госслужащих

В рейтинге Forbes Александр Полин, Максим Мамзурин и Игорь Дериглазов заняли 32-е, 68-е и 89-е места соответственно
Курские депутаты вошли в сотню самых преуспевающих госслужащих

Читайте также

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался самым богатым среди своих коллег-глав субъектов России. По данным издания Forbes, которое ссылается на опубликованные декларации о доходах чиновников, его семья в 2020 году заработала в общей сложности почти 383 млн рублей. в общем рейтинге он занял 36-е место. 

Сотню самых преуспевающих чиновников и депутатов возглавил депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков. Доход его семьи в прошлом году по декларации превысил 8,5 млрд. 

Депутат Курской областной думы Александр Полин занял 32-ю строчку рейтинга. Его доход составил более 418 миллионов рублей. Максим Мамзурин занял в рейтинге 68-е место с годовым доходом семьи в 213,5 миллионов. Их коллега по региональному парламенту Игорь Дериглазов - 89-е со 180-ю миллионами.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +30°С

Курский Дом Советов отремонтируют за 73,6 млн рублей

В Курской области в этом году произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в них пострадали 57 человек

Бывшего гендиректора фонда капремонта в Курской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Переоценка кадастровой стоимости в Курске обернулась кошмаром для собственников административно-торговых помещений

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске