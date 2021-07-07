В Курской области в этом году произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в них пострадали 57 человек

С 7 по 11 июля Госавтоинспекция проведет информационно-пропагандистскую кампанию «Внимание, мотоциклист!»

В этом году в Курской области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 57 человек получили ранения различной степени тяжести и один, к сожалению, погиб. Такую статистику приводят в областной ГИБДД. Там отмечают, что водители и пассажиры мототранспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.Для привлечения внимания широкой общественности к проблемам аварийности, смертности и травмирования в результате ДТП с участием мототранспорта, повышения культуры поведения участников дорожного движения, повышения эффективности профилактического воздействия и снижения тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов, в том числе детей, с 7 по 11 июля Госавтоинспекция проведет информационно-пропагандистскую кампанию «Внимание, мотоциклист!».