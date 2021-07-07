В Курской области в этом году произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в них пострадали 57 человек
С 7 по 11 июля Госавтоинспекция проведет информационно-пропагандистскую кампанию «Внимание, мотоциклист!»
Для привлечения внимания широкой общественности к проблемам аварийности, смертности и травмирования в результате ДТП с участием мототранспорта, повышения культуры поведения участников дорожного движения, повышения эффективности профилактического воздействия и снижения тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов, в том числе детей, с 7 по 11 июля Госавтоинспекция проведет информационно-пропагандистскую кампанию «Внимание, мотоциклист!».