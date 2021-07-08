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Отдых на пляже обернулся для курянина потерей велосипеда

Он оставил велосипед у воды без цепочек и замков. Транспорт приглянулся ранее судимому 30-летнему отдыхающему
Отдых на пляже обернулся для курянина потерей велосипеда

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Отдых на пляже для курянина обернулся потерей велосипеда. 

Мужчина днем приехал на реку Сейм, чтобы искупаться. Велосипед он оставил у воды без цепочек и замков. В то время, как горожанин плавал, его транспорт приглянулся ранее судимому 30-летнему отдыхающему. Выбрав удобный момент, он уехал с пляжа на чужом велосипеде.

Полицейским удалось найти людей, которые видели, куда направился похититель. Установить его личность и местонахождение удалось «по горячим следам». Выяснилось, что мужчина активно пытался сбыть похищенный велосипед, но сделать этого не успел. 

Сейчас в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. За кражу рецидивисту, вероятно, вновь придётся отправиться в места лишения свободы на срок до 2 лет.


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