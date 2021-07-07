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Курский Дом Советов отремонтируют за 73,6 млн рублей

Подрядчика выберут по итогам аукциона 3 августа
Курский Дом Советов отремонтируют за 73,6 млн рублей

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Курский Дом Советов отремонтируют за 73,6 млн рублей, пишет издание "Край". Подрядчик еще не определен, его выберут по итогам аукциона 3 августа.

Здание является объектом культурного наследия. Ремонта оно не видело с середины прошлого века. Теперь там намерены отремонтировать крышу, перекрытия, фасад и фундамент с восстановлением гидроизоляции. Предстоит замена сети теплоснабжения и электроснабжения, установка системы кондиционирования и вентиляции воздуха, охранно-пожарной сигнализации, в актовом зале установят мультимедийное, звуковое и световое оборудование.
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