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Вертолёт санитарной авиации в Курской области доставляет не только пациентов, но и врачей

Среди эвакуированных пациентов было 10 детей, причем пятерым из них нет еще и года
Вертолёт санитарной авиации в Курской области доставляет не только пациентов, но и врачей

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В Курской области вертолёт санитарной авиации с 17 мая совершил 37 вылетов. он доставляет не только пациентов в больницы, но врачей к больным. Пока, правда, такой случай единичный. 

Среди эвакуированных пациентов было 10 детей, причем пятерым из них нет еще и года.

Большая часть вылетов – по территории Курской области, в лечебные учреждения других регионов вертолёт эвакуировал 9 пациентов.

Экстренной медицинской эвакуацией доставили больных с ОНМК, острым коронарным синдромом и пострадавших в ДТП с тяжёлыми сочетанными травмами, угрожающими жизни.
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