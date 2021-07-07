Вертолёт санитарной авиации в Курской области доставляет не только пациентов, но и врачей

Среди эвакуированных пациентов было 10 детей, причем пятерым из них нет еще и года

В Курской области вертолёт санитарной авиации с 17 мая совершил 37 вылетов. он доставляет не только пациентов в больницы, но врачей к больным. Пока, правда, такой случай единичный.Среди эвакуированных пациентов было 10 детей, причем пятерым из них нет еще и года.Большая часть вылетов – по территории Курской области, в лечебные учреждения других регионов вертолёт эвакуировал 9 пациентов.Экстренной медицинской эвакуацией доставили больных с ОНМК, острым коронарным синдромом и пострадавших в ДТП с тяжёлыми сочетанными травмами, угрожающими жизни.