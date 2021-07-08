Курское УМВД предупредило курян об ответственности за покупку и продажу сертификатов о вакцинации

Она может быть не только административная, но и уголовная

На совещании с замгубернатора Андреем Белостоцким представитель областного УМВД Олег Дюмин отметил, что правоохранительные органы сейчас ведут работу по выявлению фактов незаконной продажи сертификатов о вакцинации. Ответственность может грозить как медицинским работникам, так и людям, которые покупают такие сертификаты. Причем не только административная, но и уголовная. Если владелец поддельной справки заразит других и это будет доказано, ему может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы.