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В Курске полуобнаженный мужчина с татуировкой смерти украл планшет из магазина цифровой техники

Нашли его по приметной татуировке

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В Курске мужчина с приметной татуировкой украл из магазина цифровой техники, расположенном на улице Энгельса, планшет. По торговому залу он ходил с обнажённым торсом. Много времени провёл у стенда с телефонами, делая вид, что собирается сделать покупку. В результате злоумышленник сумел отсоединить планшет от провода сигнализации, спрятал его в одежде и беспрепятственно вынес.

Кражу техники заметили не сразу. Администрация магазина предоставила полицейским видеозаписи с камер наблюдения торгового центра. Маршрут движения подозреваемого с татуировкой смерти на спине удалось отследить до стоянки такси. 

По номеру машины, в которую сел похититель, оперативники сумели установить личность водителя и финальную точку поездки - улицу Бойцов 9-й Дивизии. Жители района опознали подозреваемого по фотографии и подсказали полицейским где его искать. В тот же день курянина задержали, украденный планшет изъяли. 

Сейчас мужчина даёт признательные показания и сотрудничает со следствием. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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