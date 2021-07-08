В Курске полуобнаженный мужчина с татуировкой смерти украл планшет из магазина цифровой техники

Нашли его по приметной татуировке

В Курске мужчина с приметной татуировкой украл из магазина цифровой техники, расположенном на улице Энгельса, планшет. По торговому залу он ходил с обнажённым торсом. Много времени провёл у стенда с телефонами, делая вид, что собирается сделать покупку. В результате злоумышленник сумел отсоединить планшет от провода сигнализации, спрятал его в одежде и беспрепятственно вынес.Кражу техники заметили не сразу. Администрация магазина предоставила полицейским видеозаписи с камер наблюдения торгового центра. Маршрут движения подозреваемого с татуировкой смерти на спине удалось отследить до стоянки такси.По номеру машины, в которую сел похититель, оперативники сумели установить личность водителя и финальную точку поездки - улицу Бойцов 9-й Дивизии. Жители района опознали подозреваемого по фотографии и подсказали полицейским где его искать. В тот же день курянина задержали, украденный планшет изъяли.Сейчас мужчина даёт признательные показания и сотрудничает со следствием. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.