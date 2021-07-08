В Курске водителя маршрутки, по вине которого погибли две пассажирки, отправили в колонию

ДТП, напомним, случилось осенью 2019-го года

Сегодня Промышленный райсуд Курска вынес приговор 65-летнему водителю маршрутки, в которой погибли две пассажирки. ДТП, напомним, случилось осенью 2019-го года.По версии следствия, шофер «Газели» мчался по Магистральному проезду со скоростью около 80 километров в час, что превышает норму. На неосвещенной трассе он столкнулся с припаркованным у края проезжей части грузовиком. В результате две пассажирки маршрутки погибли сразу, еще одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.Суд признал виновником аварии водителя микроавтобуса и учел все смягчающие обстоятельства. В итоге курянин получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Еще в течение 2,5 лет он ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Как уточняют в суде, исков о возмещении морального вреда родственники погибших не выставляли.