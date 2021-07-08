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В Курске спасатели ищут купающихся на "диких" пляжах с помощью квадрокоптеров

За день во время патрулирований водоемов спасатели выпроводили 40 детей, находящихся у воды без присмотра родителей
В Курске спасатели ищут купающихся на "диких" пляжах с помощью квадрокоптеров

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В Курске спасатели ищут купающихся на "диких" пляжах с помощью квадрокоптеров. Накануне в ходе такого рейда сотрудники Управления по делам ГО и ЧС проверили акваторию реки Сейм. Отдыхающих в необорудованных для купания местах не обнаружили.

Спасатели отмечают также, что основная причина гибели людей на водоемах – купание в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах. Именно поэтому полицейские и сотрудники Управления в ходе совместных рейдов особое внимание уделяют выявлению пьяных тотдыхающих. С ними проводят разъяснительную работу, особо буйных, не осознающих опасность своего поведения, удаляют с водоемов и привлекают к ответственности.

Так, за минувшие сутки с берегов водоемов удалили четыре человека, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Кроме этого, во время патрулирований водоемов спасатели и сотрудники муниципалитетов выпроводили 40 детей, находящихся у воды без присмотра родителей. Со взрослыми связывались по телефону и объясняли опасность такого отдыха, при этом напоминали о штрафе, который грозит родителям за это нарушение. 
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