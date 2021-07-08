Курские энергетики не хотят говорить о массовых аварийных отключениях света

ТАКТ. В администрации области инцидент не вызвал большой заинтересованности. Там решили ограничиться спилом аварийных деревьев возле линий электропередач.Часть Курска и некоторые населенные пункты оказались обесточены во время непогоды, которая разыгралась 2-го июня. Энергетики пока отказываются озвучивать количество и географию аварийных отключений, но, судя по информации от курян, они носили массовый характер, сообщает телеканал
Второго июля в Курске прошел сильный ливень. Он традиционно парализовал автомобильное движение и обнажил ряд жилищно-коммунальных проблем. В этот раз особо отличилась электроэнергетическая сфера. Еще до того, как дождь превратился в ливень, в областном центре стал пропадать свет. Сообщения поступали из разных частей города и близлежащих населенных пунктов.
Юлия Николаенко, жительница п. Лазурный:
«Я звонила в 112. Мне сказали, что по городу тоже везде света нет, поэтому и у вас. Но у нас это постоянно, как ветер, то провода обрывало, то аварийное отключение. Чуть громыхнет, так сразу света нет»
Подобных жалоб от жителей поселка Лазурный в редакцию поступило много. Люди отмечают, что отключения электричества, за которое исправно платят, происходят все чаще. Опасаются, что если ситуация не разрешиться, то зимой им придется туго.
«Олеся Дубнина , жительница п. Лазурный :
«В поселке очень часто отключают электричество, когда хотя бы немножко усиливается ветер или малейшее проявление непогоды. Причем весь поселок находится на индивидуальном отоплении, котлы стоят. Особенно в зимнее время это проблематично… Естественно мы сидим без отопления. Сразу же. И плюс наличие воды. Идет отключение водной подстанции сразу же»
Сколько всего улиц и домов остались 2-го июля без света, и по какой причине, мы попытались узнать в акционерном обществе «Курские электрические сети». Под различными предлогами озвучивать информацию там отказывались, а позже посоветовали обратиться с официальным запросом на имя генерального директора компании. Ни слова про аварийные отключения не написано на сайте «Электросетей». Вместе с тем, посетителям интернет-ресурса предлагается ознакомиться с достижениями энергетиков.
«В настоящее время АО «Курские электрические сети» представляет собой высокоавтоматизированное и механизированное предприятие. Предприятие проводит планомерную работу по модернизации и реконструкции сетей, благодаря чему за 3 года износ основных фондов снижен с 63% до 47%
Летом прошлого года планомерную работу по модернизации ощутила на себе администрация Курской области. Тогда Дом Советов на несколько часов остался без электричества. Все линии правительственной связи были отключены, работа чиновников оказалась парализована. Реакция руководства области на инцидент тогда была жесткой.
В этом году свет в Доме Советов не пропадал. Ситуацию с массовым аварийным отключением электричества на оперативном совещании администрации обсудили лишь вскользь.
Алексей Дедов, заместитель губернатора Курской области:
«Имели место непродолжительные нарушения электроснабжения по поселку Северный и в некоторых районах Курской области, которые устранялись в нормативные сроки. По Северному у нас уже состоялось три заседания вневедомственного штаба, мы определили там мероприятия , практически все они реализованы, мы дополнительно запросили мощности у «Курских электрических сетей» и у «МРСК»»
Было решено усилить работу по спилу аварийных деревьев, которые находятся возле линий электропередач.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Я прошу в каждом муниципальном образовании провести такую работу. Надо работать на упреждение. Зачем потом ночью или зимой бороться и героически совершать подвиги по подключению электроснабжения, газоснабжения?»
У энергетических компаний Курской области разные зоны ответственности, но есть общая обязанность – обеспечивать качественную и бесперебойную поставку электроэнергии потребителю. Недавно предприятия презентовали себя на Курской Коренской ярмарке, демонстрировали все лучшее, что у них есть и рассказывали о важнейших направлениях развития. Тех, кто рассчитывал услышать что-то новое касательно стабильности поставок электроэнергии, ожидало разочарование.
Виктор Кузнецов представитель ПП «КурскАтомЭнергоСбыт»:
«Мы, как и все предприятия и организации уходим в цифру. Цифровые сервисы очень плотно вошли в нашу сферу деятельности»
Александр Поздняков, представитель филиала ПАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго»:
«Но мы не стоим на месте, мы развиваемся дальше. И в настоящее время в нашей компании взят курс на цифровизацию. Цифровая трансформация».
Вряд ли жители поселка Лазурный сейчас остро нуждаются в новых удобных способах оплаты услуги, которые они получают с перебоями. Для них более актуален точный прогноз погоды, чтобы вовремя поставить на подзарядку различные приборы и запастись водой. Возможно, что к этому методу следует привыкать и жителям областного центра.
Курские энергетики не хотят говорить о массовых аварийных отключениях света
Часть Курска и некоторые населенные пункты оказались обесточены во время непогоды