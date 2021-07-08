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Курский археологический музей станет филиалом краеведческого

Реорганизацию проведут в пределах нынешней численности сотрудников с сохранением зарплаты
Курский археологический музей станет филиалом краеведческого

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Курский музей археологии станет филиалом краеведческого музея. Свою работу археологический музей продолжит в привычном для посетителей и научного сообщества формате. Реорганизация частично касается бухгалтерии и обслуживающих структур, сообщили в областной администрации. Реорганизацию проведут в пределах нынешней численности сотрудников с сохранением зарплаты, а изменение должностей относится к руководящему составу. 

Отмечается, что работа по присоединению музеев региона к областному краеведческому музею как филиалов ведется последние десять лет. Сегодня это Музей-усадьба А.А. Фета, Музей Н.В. Плевицкой, Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта», Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы. Археологический музей станет 33-м филиалом краеведческого музея.

Утвержденные планы музея археологии по проведению образовательных мероприятий, научно-исследовательской деятельности, пополнению фондов и работе с Госкаталогом не изменились. Также он продолжит своё участие во всех проектах, касающихся грантовой поддержки. 
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