Курская область. В Рыльске в этом году отремонтируют 12 улиц

Это 8 центральных улиц и 4 на окраинах

В Рыльске в этом году отремонтируют 12 улиц - это 13 км дорог. На эти цели городу по региональной программе выделено почти 170 млн руб.К выполнению работ подрядчик приступил еще в июне. Ремонт на улице 25-го Октября уже завершили. На улице Розы Люксембург устанавливают бортовой камень, а на улице Ленина укладывают асфальт. Работы ведутся с опережением графика.Как рассказал глава Рыльска Сергей Курносов, в этом году выбрали 8 центральных улиц. Это историческая часть города, где расположены основные культурные и социальные объекты. Также в списке 4 улицы на окраинах, где находятся крупные производства и жилые районы.