  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. В Рыльске в этом году отремонтируют 12 улиц

Это 8 центральных улиц и 4 на окраинах
Курская область. В Рыльске в этом году отремонтируют 12 улиц

Читайте также

В Рыльске в этом году отремонтируют 12 улиц - это 13 км дорог. На эти цели городу по региональной программе выделено почти 170 млн руб. 

К выполнению работ подрядчик приступил еще в июне. Ремонт на улице 25-го Октября уже завершили. На улице Розы Люксембург устанавливают бортовой камень, а на улице Ленина укладывают асфальт. Работы ведутся с опережением графика.

Как рассказал глава Рыльска Сергей Курносов, в этом году выбрали 8 центральных улиц. Это историческая часть города, где расположены основные культурные и социальные объекты. Также в списке 4 улицы на окраинах, где находятся крупные производства и жилые районы.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Пропавший в Курске 8-летний мальчик нашелся

Курских водителей на выходных ждут сплошные проверки на трезвость

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на пяти улицах

185 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

В Курске полиция разыскивает 8-летнего пропавшего ребенка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске