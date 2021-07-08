В Курской области дети сломали гранитную плиту на Братской могиле

Новую плиту доставили накануне и вскоре должны были установить

В селе 2-е Поныри на улице Подроща на Братской могиле воинов Советской Армии сломали гранитную плиту. Накануне гранитную плиту с указанием дивизий, принимавших участии в освобождении Поныровского района от немцко-фашистких захватчиков, на место доставил один из фермеров района, который оказывает помощь в реконструкции памятника. В ближайшее время ее должны были установить. Однако уже сегодня утром гранитная плита оказалась надломлена.Выяснилось, что ее повредили двое подростков: мальчик и девочка 12 и 10 лет. Во время прогулки они по неосторожности задели плиту, в результате чего часть от нее отломилась.Одного из родителей подростков оштрафовали по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщили в региональном УМВД.Отмечается, что собственник отказался от возмещения ущерба.