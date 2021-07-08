В Курской области дети сломали гранитную плиту на Братской могиле
Новую плиту доставили накануне и вскоре должны были установить
Выяснилось, что ее повредили двое подростков: мальчик и девочка 12 и 10 лет. Во время прогулки они по неосторожности задели плиту, в результате чего часть от нее отломилась.
Одного из родителей подростков оштрафовали по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщили в региональном УМВД.
Отмечается, что собственник отказался от возмещения ущерба.