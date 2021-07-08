  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области дети сломали гранитную плиту на Братской могиле

Новую плиту доставили накануне и вскоре должны были установить
В Курской области дети сломали гранитную плиту на Братской могиле

Читайте также

В селе 2-е Поныри на улице Подроща на Братской могиле воинов Советской Армии сломали гранитную плиту. Накануне гранитную плиту с указанием дивизий, принимавших участии в освобождении Поныровского района от немцко-фашистких захватчиков, на место доставил один из фермеров района, который оказывает помощь в реконструкции памятника. В ближайшее время ее должны были установить. Однако уже сегодня утром гранитная плита оказалась надломлена.

Выяснилось, что ее повредили двое подростков: мальчик и девочка 12 и 10 лет. Во время прогулки они по неосторожности задели плиту, в результате чего  часть от нее отломилась.

Одного из родителей подростков оштрафовали по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщили в региональном УМВД.

Отмечается, что собственник отказался от возмещения ущерба.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается до 32°С жары

На проспекте Плевицкой в Курске построят новую областную детскую клиническую больницу

Курский археологический музей станет филиалом краеведческого

Курские энергетики не хотят говорить о массовых аварийных отключениях света

В Курске спасатели ищут купающихся на "диких" пляжах с помощью квадрокоптеров

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске