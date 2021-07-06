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«Час независимой музыки»
Сегодня, 08:34
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 06.07.2021
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Новая музыка
CHVRCHES & Robert Smith ''How Not To Drown''
Jack Savoretti feat. Nile Rodgers ''Who's Hurting Who''
Purple Disco Machine ''Playbox''
AKIMOV ''Напрокат''
Prinze George ''Tenderly''
Rag'n'Bone Man ''Crossfire''
Rat City feat. Isak Heim ''Rather Be''
Сурганова и Оркестр ''Коктейль''
Majice ''Hypocrite''
Bob Sinclar feat. Molly Hammar ''We Could Be Dancing''
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Сегодня, 09:58
185 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день
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