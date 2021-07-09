В Курске полиция разыскивает 8-летнего пропавшего ребенка

Мальчик ушел из дома 8 июля и до сих пор его местонахождение не известно

В Курске полиция разыскивает 8-летнего Ширяева Артема. Сообщение о пропаже ребенка поступило в Северо-Западный отдел полиции от матери минувшей ночью. Мальчик ушел из дома 8 июля и до сих пор его местонахождение не известно.





Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывают территорию, а также общественные места, торговые центры.

Приметы мальчика: на вид 8-10 лет, рост 138-140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: темно-голубая футболка, короткие шорты темно-синего цвета с рисунком "миньон" серого цвета, темно-синие сандалии.





Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом мальчике, а также его местонахождение, просьба сообщить её в Северо-Западный отдел полиции по телефону 58-33-90 или 02, с мобильного 102.