Курских водителей на выходных ждут сплошные проверки на трезвость

Курская Госавтоинспекция проведет очередные рейды в районах области

Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области.Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть.Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, задержаны 29 пьяных водителей, еще 10 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и семеро задержаны за повторное нарушение.