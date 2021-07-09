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Лента новостей / В регионе

Пропавший в Курске 8-летний мальчик нашелся

Ранее мальчик уже пропадал, а его мать ранее неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей 

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Пропавший накануне в Курске 8-летний мальчик нашелся. Об этом сообщили в региональном УМВД. Как пояснили в полиции, ребенок гулял. 

Стоит отметить также, что прошлой осенью этот же мальчик уже пропадал из дома. Как сообщают полицейские, семья ребенка стоит на учете, а его мать ранее неоднократно привлекалась к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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